Росіяни труять захисників на півдні хімічними речовинами

На півдні України російські окупанти регулярно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, скидаючи їх на позиції Сил оборони з безпілотників.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Російські війська постійно використовують отруйні речовини, які вони скидають із коптерів та безпілотників. За серпень місяць вони скинули приблизно 200 таких боєприпасів з отруйними речовинами — це на всій протяжності лінії зіткнення в операційній зоні відповідальності ОУВ "Таврія".

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Трохи більше цього відбувається в Запорізькій області. За вчора (4 вересня –ред.) було 13 скидів з отруйними речовинами. Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів".