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Бригада Нацгвардії "Хартія" показала, як штурмує позиції росіян на Харківщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 13:28
Бригада Нацгвардії Хартія показала, як штурмує позиції росіян на Харківщині
комбриг "Хартії" Ігор Оболєнський. фото УП

Бійці 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"поділилися кадрами вдалого штурму позицій противника у Харківській області.

Джерело: "Хартія" в соцмережах

Деталі: Зазначається, що в результаті штурмових дій (часові рамки операції не розкриваються –ред.) воїни знищили 34 та поранили 23 ворогів, зачистили 7 позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК, знищили гаубицю та відкинули противника до наступної лінії оборони.

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Вказано, що план наступальних дій був відшліфований в процесі детального планування, тренувань на макетах та на місцевості.

Пряма мова командира бригади полковника Ігоря Оболєнського: "Успіх в бою залежить від везіння та підготовки. Ми не можемо вплинути на вдачу, проте можемо вплинути на навченість та злагодженість наших бійців і командирів, наздатність ухвалювати рішення в умовах браку часу, інформації та ресурсів, та на здатність реагувати на зміну ситуації на полі бою".

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НацгвардіяХарківська областьвійна
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