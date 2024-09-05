Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранених

"Українська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 13:39
Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранених
фото Донецької ОВА

Внаслідок обстрілів Костянтинівки 5 вересня загинув 74-річний чоловік, ще шестеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Внаслідок влучання снаряду по території домоволодіння загинув 74-річний місцевий житель.

Реклама:

Поранення отримали четверо чоловіків віком від 25 до 52 років. Вони перебували неподалік одного з місцевих магазинів. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим з мінно-вибуховими травмами й переломом надано медичну допомогу".

 
фото Донецької ОВА
 
фото Донецької ОВА

Деталі: Прокуратура зазначає, що російські війська декілька разів обстріляли місто зі ствольної артилерії, а також завдали авіаудару, ймовірно, використавши авіабомби типу "КАБ-500". Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджено фасади будинків, торговельний об’єкт, автомобілі та лінії електропередач. 

 
фото Донецької ОВА

Донецька областьвійнапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Донецька область
Влада скасувала евакуаційні поїзди з Покровська – треба їхати до Павлограда
За добу на фронті було 138 боєзіткнень, з них близько сотні на Покровському і Курахівському напрямках
Росіяни зі "Смерчів" обстріляли Костянтинівку: є жертва та поранені
Останні новини
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: