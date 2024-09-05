Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранених

Внаслідок обстрілів Костянтинівки 5 вересня загинув 74-річний чоловік, ще шестеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Внаслідок влучання снаряду по території домоволодіння загинув 74-річний місцевий житель.

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Поранення отримали четверо чоловіків віком від 25 до 52 років. Вони перебували неподалік одного з місцевих магазинів. У них діагностовано осколкові поранення. Потерпілим з мінно-вибуховими травмами й переломом надано медичну допомогу".

фото Донецької ОВА

фото Донецької ОВА

Деталі: Прокуратура зазначає, що російські війська декілька разів обстріляли місто зі ствольної артилерії, а також завдали авіаудару, ймовірно, використавши авіабомби типу "КАБ-500". Внаслідок обстрілів постраждали люди, пошкоджено фасади будинків, торговельний об’єкт, автомобілі та лінії електропередач.