Президент Володимир Зеленський, коментуючи Курську операцію, заявив, що Україна не буде міняти одну територію на інші.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для NBC News

Пряма мова: "Нам не потрібна російська територія. Я це завжди говорив. Наші операції направлені на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їх люди, цивільні, їх громадяни. Ми беремо в полон їх військових лише для того, щоб обміняти на наших.

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Таке ж саме ставлення до території. Нам не потрібна їх земля. Ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Я це кажу, бо розумію, що таке міжнародне право і я розумію, що таке повага до суверенітету тієї чи іншої держави.

Україна саме така держава, але ми повинні робити відповідні кроки, щоб бути більш сильними. Ця операція посилює країну. Це не означає, що ми будемо міняти одну територію на інші".

Деталі: За словами Зеленського, йому складно озвучити наступні кроки України.

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Також він не відповів, чи планує Україна захопити ще якісь території Росії.

Президент додав, що успіх України близький до здивування. Він додав, що Україна буде утримувати захоплену територію Росії стільки, скільки потрібно.

Він зазначив, що Курська операція це частина великого плану перемоги України, яким він поділиться з президентом США.