В найближчі дні очікується суха і тепла погода, дощі пройдуть лише на півдні

В п'ятницю та суботу в Україні очікується тепла і суха погода, короткочасні дощі та гроза пройдуть лише в Одеській області та в Криму, температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, удень – 25-28.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Карпатах уночі 7-12°, удень 17-22°. Вітер східний, 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві 6 вересня буде без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

7 вересня також буде сухо майже по всій території країни, лише в Криму подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 18°, у північних і східних областях 9-14°; удень 23-28°.

У столиці в суботу без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.