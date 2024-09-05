У Єврокомісії відреагували на зміни в уряді України: сподіваються на тісну співпрацю

Речник Європейської комісії Петер Стано прокоментував зміни в уряді України, зокрема, відставку глави МЗС Дмитра Кулеби та висловив сподівання, що після "перезавагтаження" між Україною та ЄС залишиться така ж хороша і тісна співпраця, як була до цього.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Стано: "Ми взяли до уваги нещодавні перестановки в українському уряді та на кількох ключових державних посадах".

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Деталі: За його словами, для ЄС важливо мати завжди добрих і надійних партнерів "на іншій стороні", зокрема, важливо мати хороше та стабільне управління.

Представник Єврокомісії висловив сподівання, що ЄС зможе продовжити хорошу співпрацю із новими українськими колегами так само ефективно, як раніше.

Коментуючи звільнення очільника МЗС Кулеби, Стано зауважив, що може лише пригадати слова топдипломата ЄС Жозепа Борреля, який "подякував Кулебі за все, що він зробив для України, і за все, що вони зробили разом".

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"Між високим представником Боррелем та міністром закордонних справ Кулебою були дуже часті комунікації та координація, і ми можемо тільки похвалити його за все, що він зробив у випробувальний і дуже важкий час для України", – додав речник Єврокомісії.

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