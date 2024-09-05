Рада призначила Сибігу очільником МЗС
Четвер, 5 вересня 2024, 14:11
Верховна Рада призначила колишнього першого заступника глави МЗС Андрія Сибігу міністром закордонних справ.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Перше призначення: Сибігу Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України
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"За" – 258".
Що передувало: На засіданні 5 серпня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.
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