Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада призначила Сибігу очільником МЗС

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 14:11
Рада призначила Сибігу очільником МЗС
Андрій Сибіга. фото з його Facebook

Верховна Рада призначила колишнього першого заступника глави МЗС Андрія Сибігу міністром закордонних справ.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Перше призначення: Сибігу Андрія Івановича на посаду міністра закордонних справ України

Реклама:

"За" – 258".

Що передувало: На засіданні 5 серпня парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України.

Знати більше: Урядовий "Квартал". Чому Зеленський вигнав половину Кабміну

МЗСВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
МЗС
Рада звільнила міністра Кулебу
Звільнення Кулеби з посади в МЗС "терміново відклали" – нардеп
МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини
Останні новини
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: