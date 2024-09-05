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Ексрадниця Залужного назвала причини, чому він як головком майже не спілкувався зі ЗМІ

Софія Середа, Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 вересня 2024, 15:01
Ексрадниця Залужного назвала причини, чому він як головком майже не спілкувався зі ЗМІ
Людмила Долгоновська, Валерій Залужний, фото: УП

Валерій Залужний як головнокомандувач ЗСУ майже не давав інтерв’ю та пресконференцій, бо не мав для цього часу, через державну таємницю та "ревнощі" з боку Офісу президента.

Джерело: ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська у інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Він досить байдуже до цього (медійної активності – ред.) ставився. Коли я на початках (співпраці із Залужним – ред.) приносила йому медіамоніторинги, цитування, він навіть не переглядав їх. Ніколи не запитував, який його пост чи які його коментарі розходяться.

Заборони (на інтерв’ю та пресконференції –ред.) з боку ОП не було. Я навіть не знаю, звідки такі припущення взялися. Але були певні ревнощі, замірювання рейтингів, популярності. І це дійсно було фактором, чому Валерій Федорович зайвий раз не хотів медійної уваги".

Деталі: Ще одним фактором, чому головком Залужний не давав інтерв’ю та пресконференцій, за словами Долгоновської, було те, що на велику частину питань журналістів він не зміг би публічно відповісти через обмеження, зумовлені державною таємницею.

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Водночас Долгоновська наголосила, що Залужний постійно спілкувався з журналістами у форматі оф-зе-рек, під час якого "дуже чітко і відкрито відповідав на запитання"

Нагадаємо:

  • Валерій Залужний очолював ЗСУ із 27 липня 2021-го по 8 лютого 2024 року.
  • За час повномасштабного вторгення головком Залужний дав всього кілька інтерв’ю, лише одне з яких було для українського медіа, а також один брифінг, присвячений темі мобілізації.

ЗалужнийЗМІ
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