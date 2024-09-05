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ОП обурив пост Залужного із подякою волонтерському фонду. Побачили зв’язок із Порошенком – ексрадниця

Софія СередаЧетвер, 5 вересня 2024, 16:10
ОП обурив пост Залужного із подякою волонтерському фонду. Побачили зв’язок із Порошенком – ексрадниця

Офіс президента критикував колишнього головкома Валерія Залужного в 2022 році через пост із подякою волонтерському фонду.

Джерело: ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "У нас (на сторінці головнокомандувача ЗСУ – УП) була низка постів подяки волонтерам. Один із них стосувався фонду, який працює з 2014-го року та активно допомагав низці підрозділів. 

Валерій Федорович мене зустрів і каже: "Негайно прибирай цей пост", – бо йому подзвонили згори та були дуже незадоволені. 

Я не могла зрозуміти, у чому річ, але пізніше зрозуміла, що там (в Офісі президента УП) побачили у фонді, про який ми написали, якусь, нібито, "політичну заангажованість попереднім президентом України". Хоча по суті він – незаангажований. Бо як може бути волонтерський фонд політичним?"  

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Деталі: Водночас, за словами Долгоновської, Офіс президента не встановлював для головкома Залужного жодних обмежень чи заборон щодо його публічно комунікації. 

Нагадаємо:

  • Валерій Залужний очолював ЗСУ із 27 липня 2021-го по 8 лютого 2024 року.
  • За час повномасштабного вторгнення головком Залужний дав всього кілька інтерв’ю, лише одне з яких було для українського медіа, а також один брифінг, присвячений темі мобілізації.

Читати більше: Про що два роки мовчав Залужний – кілька епізодів із книжки його радниці Людмили Долгоновської

Офіс президентаЗалужний
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