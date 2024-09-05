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Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 5 вересня 2024, 16:42
Президент Румунії схвалив передання Україні ЗРК Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер, 5 вересня, промульгував закон, який передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення на сайті глави румунської держави

Деталі: Закон, схвалений урядом і обома палатами парламенту Румунії раніше цього тижня, передбачає передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у найбільш сучасній конфігурації 3+.

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Україна також отримає від Румунії транспортні засоби, запасні частини, обладнання для технічного обслуговування, початковий пакет матеріально-технічної підтримки, послуги з навчання та інше необхідне для Patriot обладнання.

Водночас Міністерство національної оборони Румунії має передбачити кошти, необхідні для сплати зборів та комісійних, пов'язаних з відновленням наземних сил і засобів протиповітряної оборони.

Замість переданої Києву системи Румунія має отримати новий комплекс за кошти іноземних партнерів.

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