У Слов’янську спіймали трьох паліїв, які "полювали" за машинами ЗСУ

У Слов’янську на Донеччині викрили трьох місцевих жителів, які займалися підпалами автівок українських військових.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 16 серпня 2024 року 17-річний хлопець отримав у месенджері "Тelegram" повідомлення з пропозицією заробітку. "Роботодавець" запропонував грошову винагороду за підпал автомобілів Сил оборони.

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Юнак мав виявляти військові автівки у Слов’янську, надсилати йому фото, а після отримання "дозволу" підпалювати. Собі в помічники підозрюваний обрав 18-річного знайомого, котрий також шукав швидкого заробітку. За кожен знищений транспортний засіб їм обіцяли 1 000 доларів США.

Через кілька днів молодики побачили на одній з вулиць міста Volkswagen Golf, що належав військовому підрозділу. 26 серпня 2024 року, о 06:30, узгодивши свої дії з куратором, неповнолітній облив лобове скло і капот машини заздалегідь підготовленою запалювальною сумішшю та підпалив. Напарник знімав увесь процес на камеру телефона для подальшої передачі відеозапису замовнику.

Ще одним підпалювачем виявився 24-річний слов’янець, раніше судимий за вчинення крадіжки. Погодившись у месенджері з умовами "роботи" й обіцяним заробітком, він 28 серпня 2024 року спалив вантажівку марки Renault Masсott, котра перебувала на балансі однієї з військових частин ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

За скоєння злочинів проти українських захисників фігуранти отримали грошове винагородження.

Затриманим повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, двом з яких - за попередньою змовою групою осіб.

Суд арештував їх. Перевіряється причетність фігурантів до скоєння аналогічних правопорушень.

Максимальне покарання, передбачене статтями – 8 років позбавлення волі.