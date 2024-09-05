Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Покровський і Курахівський напрямки – найгарячіші

"Українська правда", Євген КізіловЧетвер, 5 вересня 2024, 17:31
Генштаб: Покровський і Курахівський напрямки – найгарячіші
фото: генштаб

Від початку доби на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень з окупаційними військами. 

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 5 вересня

Деталі: За даними Генштабу, на Покровському напрямку росіяни здійснили 27 штурмових дій у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новогродівки, Новотроїцького, Гродівки та Михайлівки.

Реклама:

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Дев’ятнадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

Прикордонні райони Сумської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Постраждали населені пункти Бобилівка, Порозок, Степок та Покровка. Крім того, росіяни завдали авіаударів по Сумах, Гриценковому, Сімейкиному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Три ворожі атаки тривають. Крім того, загарбники двічі вдарили по Шийківці.

ВІДЕО ДНЯ

10 разів точилися бої на Куп’янському напрямку. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Харківському напрямку українські війська відбили шість атак ворога. Противник штурмував оборонні рубежі поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також зафіксовано авіаудар по Харкову.

На Краматорському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі продовжуються. Авіація агресора скинула бомби біля Часового Яру та Іванопілля.

Росіяни намагалися витіснити українські підрозділи з позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено, п’ять триває.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Останні новини
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: