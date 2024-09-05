Генсек НАТО: Україна багато чого досягла під час Курської операції

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна "багато чого" досягла під час операції у Курській області РФ.

Джерело: генсек НАТО під час візиту до Осло, повідомляють Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

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"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

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Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

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