Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Україна багато чого досягла під час Курської операції

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 5 вересня 2024, 17:49
Генсек НАТО: Україна багато чого досягла під час Курської операції
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна "багато чого" досягла під час операції у Курській області РФ.

Джерело: генсек НАТО під час візиту до Осло, повідомляють Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

Реклама:

"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

НАТОУкраїнаКурська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
НАТО
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
У МЗС Польщі назвали заяву Сікорського про збиття ракет над Україною його особистою думкою
НАТО відреагувало на заклик голови МЗС Польщі збивати ракети РФ над Україною
Останні новини
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: