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Стефанчук попросив Майка Джонсона посприяти дальнім ударам України по РФ

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 5 вересня 2024, 18:24
Стефанчук попросив Майка Джонсона посприяти дальнім ударам України по РФ
Руслан Стефанчук і Майк Джонсон. фото: український спікер у фейсбуці

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся зі своїм американським колегою Майком Джонсоном і поговорив про зняття обмежень на удари України вглиб території Росії.

Джерело: Стефанчук написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: В ході зустрічі спікер ВР підкреслив цінність двопартійної і двопалатної підтримки України та відзначив важливість безпрецедентної допомоги з боку США.

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"Ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась Росія. Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень", – написав Стефанчук.

Він також закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання.

Крім того, на зустрічі йшлося про список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, питання посилення санкцій проти РФ, а також ситуації в енергетичній сфері з огляду на атаки РФ по критичній інфраструктурі України.

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Раніше у Білому домі зазначили, що Україна не зможе уразити більшість російських аеродромів навіть із дозволом на застосування ATACMS.

У Пентагоні напередодні також заявили, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

Читайте також: Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля.

СтефанчукСШАвійназброя
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