Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі натякнули, що раді призначенню нового голови МЗС України

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 5 вересня 2024, 19:09
У Польщі натякнули, що раді призначенню нового голови МЗС України
Андрій Сибіга. фото: народна депутатка Євгенія кравчук у фейсбуці

У Польщі натякнули, що позитивно оцінюють нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, якого Верховна Рада призначила 5 вересня замість Дмитра Кулеби.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своєму матеріалі про нового голову українського МЗС польське державне інформагентство РАР цитує "польське дипломатичне джерело", яке називає Сибігу "людиною, яка дотримується свого слова".

Реклама:

Те саме джерело додає, що Сибіга був серед тих українських політиків, які уможливили "дуже хорошу польсько-українську співпрацю" відразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Також РАР нагадує про роботу нинішнього міністра закордонних справ України в Польщі у 1998-2002 роках і той факт, що він добре володіє польською мовою.

Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

"Дякую за Вашу особисту прихильність до розвитку польсько-українських відносин. Ми, ймовірно, зробимо набагато більше разом. Українці та українки у важкі часи російської агресії можуть розраховувати на польську підтримку та солідарність", – написав Коваль у X (Twitter).

Водночас у коментарях під цим дописом польські користувачі почали нагадувати про заяву Сибіги в розпал так званої зернової кризи між Україною та Польщею, коли той ще в статусі заступника глави Офісу президента відкинув закиди в недостатній вдячності Києва за польську допомогу.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.

ПольщаМЗСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Польща
Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви 
Туск румунською виступив у парламенті Молдови, пообіцяв допомогу зі вступом в ЄС
Польща заявила про ще одну "напружену" для своєї ППО ніч через атаку РФ на Україну
Останні новини
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: