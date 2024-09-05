У Польщі натякнули, що раді призначенню нового голови МЗС України

У Польщі натякнули, що позитивно оцінюють нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, якого Верховна Рада призначила 5 вересня замість Дмитра Кулеби.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своєму матеріалі про нового голову українського МЗС польське державне інформагентство РАР цитує "польське дипломатичне джерело", яке називає Сибігу "людиною, яка дотримується свого слова".

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Те саме джерело додає, що Сибіга був серед тих українських політиків, які уможливили "дуже хорошу польсько-українську співпрацю" відразу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Також РАР нагадує про роботу нинішнього міністра закордонних справ України в Польщі у 1998-2002 роках і той факт, що він добре володіє польською мовою.

Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

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"Дякую за Вашу особисту прихильність до розвитку польсько-українських відносин. Ми, ймовірно, зробимо набагато більше разом. Українці та українки у важкі часи російської агресії можуть розраховувати на польську підтримку та солідарність", – написав Коваль у X (Twitter).

Водночас у коментарях під цим дописом польські користувачі почали нагадувати про заяву Сибіги в розпал так званої зернової кризи між Україною та Польщею, коли той ще в статусі заступника глави Офісу президента відкинув закиди в недостатній вдячності Києва за польську допомогу.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Він був заступником керівника ОПУ з кінця травня 2021 року, де відповідав за зовнішню політику Банкової. У квітні 2024 року його призначили першим заступником міністра закордонних справ замість Миколи Точицького.