Росія обстріляла Циркуни на Харківщині: постраждало 2 людей

Російські війська 5 вересня обстріляли житловий сектор села Циркуни на Харківщині, попередньо постраждало двоє людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні вдень росіяни завдали авіаудару по житловому сектору села Циркуни Харківського району. Зруйновані приватні житлові будівлі та інші надвірні забудови, пошкоджені легкові автомобілі".

Реклама:

фото - дснс

фото - дснс

Деталі: Через обстріл виникла пожежа: горіли 2 житлових будинки, господарча споруда та суха трава на площі 300 квадратних метра.