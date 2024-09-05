Росія обстріляла Циркуни на Харківщині: постраждало 2 людей
Четвер, 5 вересня 2024, 19:37
Російські війська 5 вересня обстріляли житловий сектор села Циркуни на Харківщині, попередньо постраждало двоє людей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Сьогодні вдень росіяни завдали авіаудару по житловому сектору села Циркуни Харківського району. Зруйновані приватні житлові будівлі та інші надвірні забудови, пошкоджені легкові автомобілі".
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Деталі: Через обстріл виникла пожежа: горіли 2 житлових будинки, господарча споруда та суха трава на площі 300 квадратних метра.