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Росія обстріляла Циркуни на Харківщині: постраждало 2 людей

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 вересня 2024, 19:37
Росія обстріляла Циркуни на Харківщині: постраждало 2 людей
Фото - ДСНС

Російські війська 5 вересня обстріляли житловий сектор села Циркуни на Харківщині, попередньо постраждало двоє людей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні вдень росіяни завдали авіаудару по житловому сектору села Циркуни Харківського району. Зруйновані приватні житлові будівлі та інші надвірні забудови, пошкоджені легкові автомобілі".

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фото - дснс
 
фото - дснс

Деталі: Через обстріл виникла пожежа: горіли 2 житлових будинки, господарча споруда та суха трава на площі 300 квадратних метра.

війнаХарківська областьобстріл
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