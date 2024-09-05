Сирський пояснив необхідність операції на Курщині: Росія готувала звідти наступ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що Росія планувала розпочати новий наступ на Україну з Курської області ще до операції ЗСУ в цьому російському регіоні.

Джерело: інтерв'ю Сирського для CNN

Пряма мова: "Вона (Курська операція – УП) зменшила загрозу ворожого наступу. Ми не дозволили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб ворог відчув те, що ми відчуваємо щодня".

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Деталі: На думку головнокомандувача, наразі операція українських військових в Курській області має успіх.

Сирський окреслив ключові цілі операції: не дати Росії використати Курськ як плацдарм для нового наступу, відволікти сили Москви від інших напрямків, створити зону безпеки й запобігти транскордонним обстрілам цивільних об'єктів України, взяти військовополонених і підняти бойовий дух українського війська та нації в цілому.

Головнокомандувач розповів, що Москва перекинула до Курської області десятки тисяч військовослужбовців, включно з найкращими десантно-штурмовими військами. Завдяки цьому українським військам вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку, де росіяни тиснуть найбільше.

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Пряма мова: "За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює...

Ми позбавили їх можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків... і це послаблення, безумовно, відчувається на інших напрямках. Ми помітили, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилася".

Деталі: За словами Сирського, безсумнівно Україна не має такої кількості озброєння та людських ресурсів, як Росія, але, з іншого боку, це змушує Україну ставати розумнішою та ефективнішою у веденні війни.