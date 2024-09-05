У Молдові затримали двох таксистів, причетних до перевезення українських чоловіків

У Молдові затримали двох таксистів, які допомагали незаконно в’їжджати чоловікам з України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на молдовську Прокуратуру з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS)

Деталі: За інформацією молдовської прокуратури, затримані таксисти – чоловіки віком 50 і 64 роки – допомагали українським чоловікам нелегально потрапити в Молдову через Придністровський регіон.

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За допомогу в перетині кордону таксисти просили по $2000 з кожної людини. Вони діяли разом зі спільниками з України щонайменше протягом 2024 року.

Під час слідчих дій співробітники прокуратури вилучили два таксі, які використовувалися для незаконного перевезення українців, мобільні телефони та інші докази, які стануть предметом кримінального розслідування.

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Після затримання PCCOCS клопотала перед судом про взяття затриманих під варту строком на 30 днів.

Як відомо, у Молдові біля кордону з Україною неодноразово затримували українців призовного віку, які перейшли його нелегально за сприяння посередників.

Відомо, що Україна обговорює з офіційним Кишиневом повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові.