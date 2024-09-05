За шість днів росіяни на Покровському напрямку не просунулись "ні на метр" – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський каже, що українськім військам вдалося зупинити росіян на найгарячішому Покровському напрямку.

Джерело: інтерв'ю Сирського для CNN

Пряма мова: "За останні шість днів ворог не просунувся на Покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює".

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Деталі: За словами головнокомандувача, допомогла в цьому Курська операція. Українська армія позбавила окупантів можливості маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків. Також зменшилась кількість артилерійських обстрілів.

Сирський розповів, що Росія перекинула до Курської області десятки тисяч військових, включно з найкращими десантно-штурмовими військами.