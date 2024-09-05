CNN: Сирський визнав, що новобранців готують менше, ніж хотілося б
Четвер, 5 вересня 2024, 21:47
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, що українські військові вирушають на поле бою, отримавши менше підготовки, ніж йому хотілося б.
Джерело: інтерв'ю Сирського для CNN
Пряма мова: "Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, щоб готували висококваліфікованих професійних військовослужбовців. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення призваних військовослужбовців".
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Деталі: За словами головнокомандувача, новобранці проходять місячну базову військову підготовку, після чого від пів місяця до місяця проходять більш спеціалізовану підготовку, перш ніж їх відправляють на фронт.