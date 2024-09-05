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"Місто майже повністю зруйноване": У президентській бригаді показали Вовчанськ

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 вересня 2024, 21:49
Місто майже повністю зруйноване: У президентській бригаді показали Вовчанськ
фото - Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького показала фото Вовчанська на Харківщині.

Джерело: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького у соцмережах

Дослівно: "Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні "крила". Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі".

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Фото - Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького 
 
фото - Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького 
 
фото - Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького 

Деталі: У пресслужбі нагадують, що місто Вовчанськ розташоване приблизно за 5 кілометрів від державного кордону з РФ. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи.

Харківська областьвійна
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