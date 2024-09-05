Зеленський обговорив з Макроном новий пакет допомоги від Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Тривала й змістовна телефонна розмова з Еммануелем Макроном. Привітав його з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє. Президент Франції висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах.

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Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні".

Деталі: Також глава держави проінформував Макрона про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії.

Президенти домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації двосторонньої безпекової угоди та спільного механізму Ukraine Security Compact.