На Львівщині ППО працювала по "Шахедах": пролунав вибух
П'ятниця, 6 вересня 2024, 03:07
У ніч на 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові пролунав вибух.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, кореспондент УП
Дослівно: "На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи.
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Подбайте про те, щоб бути у безпечному місці, і залишайтесь там до відбою!"
Доповнено: Близько 2:00 в області пролунав відбій повітряної тривоги.
О 2:44 на Львівщині знову оголосили повітряну тривогу. Згодом військові повідомили, що "Шахед" летить у напрямку Львова з півночі.
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Мешканці міста чули вибух.
Нагадаємо:
- Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Також російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.