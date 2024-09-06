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На Львівщині ППО працювала по "Шахедах": пролунав вибух

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 03:07
На Львівщині ППО працювала по Шахедах: пролунав вибух
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 6 вересня у Львівській області працювала протиповітряна оборона, у Львові пролунав вибух.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, кореспондент УП

Дослівно: "На Львівщині працює ППО. Зокрема і мобільні вогневі групи.

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Доповнено: Близько 2:00 в області пролунав відбій повітряної тривоги.

О 2:44 на Львівщині знову оголосили повітряну тривогу.  Згодом військові повідомили, що "Шахед" летить у напрямку Львова з півночі.

ВІДЕО ДНЯ

Мешканці міста чули вибух.

Нагадаємо: 

  • Увечері четверга російські війська запустили ударні безпілотники з півдня. Після опівночі "Шахеди" долетіли до Львівської області. Також російські військові запустили нові БпЛА з Бєлгородської області у напрямку Сумської області.

ППОЛьвівщина
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