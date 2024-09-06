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Британія надасть Україні 650 ракет ППО вартістю £162 млн

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 04:02
Британія надасть Україні 650 ракет ППО вартістю £162 млн
Легкі багатоцільові ракети (LMM), фото: Міноборони Британії

Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: Міністерство оборони Британії

Деталі: Як йдеться у повідомленні, ця допомога є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною. 

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Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

Міністр оборони також заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.

Перша партія ракет LMM очікується до кінця цього року. 

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Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі.

Нагадаємо: 

  • Україна та Британія мають наміри укласти угоду про 100-річне партнерство, йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.
  • До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
  • Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
  • Перший раунд переговорів відбувся 13 серпня.

Велика Британія
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