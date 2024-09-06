ISW: Росіяни значно активізували наступ на Вугледар і темпи швидко не знизяться

Російські війська значно активізували свої наступальні операції в районі Вугледара і поки що досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Таким чином окупанти хочуть посилити тиск на українських військових і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що зусилля російських військ спрямовані на ліквідацію широкого українського виступу на захід і південний захід від Донецька і просування до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) і вздовж неї.

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ISW зазначив, що очевидно, скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг української оборони навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

Активізація російських наступальних операцій під Вугледаром, швидше за все, не означає, що темпи російських наступальних операцій в інших місцях на заході Донецької області в найближчій перспективі знизяться.

Українська повітряно-десантна бригада, що діє на південний захід від Донецька, опублікувала 4 вересня відеозапис того, як українські сили відбивають посилену російську механізовану атаку у складі чотирьох танків і 17 бойових броньованих машин поблизу Костянтинівки.

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Російські війська активізували наступальні операції під Вугледаром невдовзі після початку розширення південного флангу Покровського виступу, що дозволяє припустити, що російські війська мають намір провести взаємопідсилюючі наступальні операції на південному фланзі Покровського напрямку, безпосередньо на захід від Донецька, вздовж автодороги 0-0532, та під Вугледаром.

Командування російських окупантів, ймовірно, має на меті захопити Курахове і Вугледар, щоб дозволити російським військам швидше отримати тактичні переваги до і вздовж траси Н-15, хоча російські війська, ймовірно, зіткнуться з труднощами.

Російське військове командування продовжує надавати пріоритет наступальним діям на Покровськ і, ймовірно, розглядатиме інтенсифікацію наступу на заході Донецької області як другорядне завдання.

Росіяни, ймовірно, мають намір за допомогою цих другорядних зусиль, незалежно від їхнього успіху, закріпити українські сили в західній частині Донецької області і не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Російські війська не зможуть утримувати ініціативу на всій території Східної України протягом тривалого часу, а багаторазова активізація наступальних дій в Донецькій області, на додаток до постійного оперативного тиску, спричиненого вторгненням України в Курську область, ймовірно, призведе до того, що російські наступальні операції досягнуть кульмінації раніше, ніж планує російське військове командування.

Ключові висновки ISW за 5 вересня: