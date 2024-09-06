Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прокурор МКС розповів про перспективи справи Путіна

Олена ІвашківП'ятниця, 6 вересня 2024, 06:41
Прокурор МКС розповів про перспективи справи Путіна
Карім Хан, фото: Getty Images

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан розповів про перспективи очільника Росії Володимира Путіна постати перед судом, згадавши при цьому трибунал щодо колишньої Югославії: "Є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується".

Джерело: Хан в інтерв'ю BBC

Деталі: За словами прокурора, українська сторона просила його провести розслідування щодо дій Росії ще 2021 року, коли він зустрічався з генпрокурором України.

Реклама:

Але на той момент, розповів Хан, у МКС не було на це ресурсів, а в нього самого була маса інших обов'язків, оскільки незадовго до поїздки в Україну він тільки вступив на посаду. Крім того, сказав прокурор, він не вірив, що Путін зважиться вторгнутися в Україну.

Пряма мова: "Але коли вони це зробили, я вирішив, що все абсолютно очевидно, і ми повинні почати розслідування. Я побував на місці подій, і коли ти чуєш історії, свідчення, бачиш руйнування, чуєш висловлювання різних людей, включно з висловлюваннями Володимира Путіна і [Марії] Львової-Бєлової, застосувати всю суворість закону було нескладно.

Це так сумно. Постійний член Радбезу Росія - велика країна. Література, музика, одна з країн-засновниць ООН, яка відіграла важливу роль у перемозі над фашизмом, тож мені це не принесло жодної радості, це був сумний день, коли стосовно президента країни - важливого члена Радбезу ООН - надійшла заявка на видачу ордера на арешт".

ВІДЕО ДНЯ

Ще деталі: Цього тижня російський президент здійснив візит до Монголії, де його мали заарештувати, але зустріли червоною килимовою доріжкою.

Карім Хан запевнив, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер МКС: "Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішується між суддями та урядом Монголії".

На запитання про те, чи вірить він, що  Путін коли-небудь опиниться на лаві підсудних у Гаазі, Хан відповів, навівши приклад колишньої Югославії: "Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних, - каже Карім Хан. - Є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується".

Нагадаємо:

  • МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Белової в березні 2023 року. Їх підозрюють у військових злочинах, скоєних під час війни в Україні.
  • Москва називала рішення МКС видати ордер на арешт Путіна юридично нікчемним.
  • Слідчий комітет Росії, який сам порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів МКС, заявляв, що переслідування Путіна "має завідомо незаконний характер".
  • Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі і не підпадає під його юрисдикцію. Але Путіну довелося відмовитися від міжнародних поїздок до країн, які підписали Римський статут і тим самим зобов'язалися виконувати розпорядження МКС. Зокрема, у липні 2023 року він не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, хоча влада країни давала зрозуміти, що не стане його заарештовувати.
  • Наразі найбільш високопоставленими особами, арешту яких домагається МКС, є Володимир Путін, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.

ПутінМіжнародний кримінальний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Путін
Глава Міноборони Британії: Операція на Курщині поставила Путіна в глухий кут, він шукає відповідь
Білий дім про "підтримку" Путіним Гарріс: він повинен припинити говорити про вибори – крапка
Зеленський: Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: