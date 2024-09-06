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Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1 170 окупантів за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 6 вересня 2024, 07:11
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще мінус 1 170 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни щоденно завдають втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили 1 170 загарбників, 20 артилерійських систем та 7 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 622 720 (+1 170) осіб,
  • танків – 8 631 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 16 878 (+9) од,
  • артилерійських систем – 17 745 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 178 (+1) од,
  • засобів ППО – 941 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 732 (+74) од,
  • крилатих ракет – 2 587 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 116 (+72) од,
  • спеціальної техніки – 3 037 (+13) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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