Росіяни били по Дніпропетровщині: 2 поранених, пошкоджене житло, авто і ЛЕП

Дві людини дістали поранення, пошкоджені 11 житлових будинків, машини, лінії електропередачі та газопроводи у результаті російських обстрілів Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ "Град". У райцентрі є постраждалі. Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, 2 авто та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи".

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Фото з Telegram ЛИсака

Деталі: Він додав, що наслідки ворожої агресії у Марганецькій та Червоногригорівській громадах ще з'ясовують.



Криворіжжя загарбники атакували дроном-камікадзе – в одому з населених пунктів пошкоджений приватний будинок, але минулося без жертв.

Фото з Telegram ЛИсака

"Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків", – підсумував Лисак.