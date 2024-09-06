У Байдена хочуть врятувати призначені для ЗСУ понад $6 млрд, які можуть "згоріти" у вересні – ЗМІ

Агентство Reuters з посиланням на джерела пише, що адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня,

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA), ключовий компонент пакету допомоги Україні на суму $61 млрд, ухвалений у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.

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PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну. Нещодавно, 23 серпня, адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму $125 млн, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більша частина з 7,8 мільярда доларів, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту 6 мільярдів доларів, оскільки наближається крайній термін – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року – для їх використання.

Джерела, близькі до переговорів, повідомили Reuters, що Державний департамент сподівається включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.

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Помічники конгресменів, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити поточні переговори, наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

Джерела в Конгресі заявили, що не до кінця зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але сказали, що це частково пов'язано зі стурбованістю Міністерства оборони США тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.

Законодавці, які підтримують Україну з обох партій, наголосили на важливості продовження підтримки.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає запасний план, за яким Державний департамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту 6 мільярдів доларів до завершення терміну дії програми.

За словами джерел, згідно з цим резервним планом, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.

Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько 3 мільярдів доларів, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Термін дії цих повноважень не закінчується.

Нагадаємо: Одразу декілька громадських організацій США звернулися до Держдепартаменту з проханням не втратити нагоду використати для допомоги Україні решту 6,2 мільярда доларів, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30-го вересня.