Порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі – ДПСУ

Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області.

Джерело: пресслужба ДПСУ в соцмережах та в коментарі УП

Деталі: Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.

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Водночас, вказують правоохоронці, це не звільнить затриманих від відповідальності.

Дослівно: "Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів"".

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Чому це важливо: Як відомо, Сили оборони, для унеможливлення повторного нападу з боку Білорусі, замінували периметр на кордоні з РБ.