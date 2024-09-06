Порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі – ДПСУ
П'ятниця, 6 вересня 2024, 09:28
Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з республікою Білорусь через заміновану місцевість Рівненської області.
Джерело: пресслужба ДПСУ в соцмережах та в коментарі УП
Деталі: Зазначається, що прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей.
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Водночас, вказують правоохоронці, це не звільнить затриманих від відповідальності.
Дослівно: "Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів"".
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Чому це важливо: Як відомо, Сили оборони, для унеможливлення повторного нападу з боку Білорусі, замінували периметр на кордоні з РБ.