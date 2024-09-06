На Донеччині підірвалося пожежне авто: поранені 3 рятувальників
П'ятниця, 6 вересня 2024, 09:32
Троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення. Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі".
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Деталі: Це сталося увечері 5 вересня у с. Кримки на Донеччині.
Поранених рятувальників госпіталізували.