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На Донеччині підірвалося пожежне авто: поранені 3 рятувальників

Ірина БалачукП'ятниця, 6 вересня 2024, 09:32
На Донеччині підірвалося пожежне авто: поранені 3 рятувальників
Фото ДСНС

Троє харківських рятувальників дістали поранення на Донеччині, коли залучена до гасіння пожежі автоцистерна наїхала на вибухонебезпечний предмет і підірвалася.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення. Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі". 

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Фото ДСНс 

Деталі: Це сталося увечері 5 вересня у с. Кримки на Донеччині. 

 
Фото ДСНС

Поранених рятувальників госпіталізували.  

ДСНСДонецька областьХарківська область
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