Літо-2024 у північній півкулі назвали найтеплішим в історії

Літо 2024 року було найтеплішим у північній півкулі з моменту початку спостережень, повідомила служба моніторингу зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Пряма мова заступниці директора C3S Саманти Берджесс: "За останні три місяці 2024 року світ пережив найспекотніші червень і серпень, найспекотніший день за всю історію спостережень і найспекотніше бореальне літо за всю історію спостережень".

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Деталі: Повідомляється, що є велика ймовірність того, що 2024 рік перевершить 2023 рік як найтепліший за всю історію спостережень на планеті.

Берджесс наголосила – якщо країни терміново не скоротять викиди парникових газів, які нагрівають планету, то екстремальні погодні умови "стануть лише інтенсивнішими".

За її словами, викиди парникових газів від спалювання викопного палива є основною причиною зміни клімату.

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Видання акцентує, що зміни клімату на планеті продовжували підживлювати катастрофи цього літа. У Судані від повені, спричиненої зливами минулого місяця, постраждали понад 300 000 людей.

Також зміна клімату спричинила сильну посуху на італійських островах Сицилія і Сардинія, посилила тайфун "Гемі", який у липні пронісся Філіппінами, Тайванем і Китаєм, забравши життя понад 100 людей.

Зміна клімату, спричинена людиною, і природне погодне явище Ель-Нінйо, яке прогріває поверхневі води в східній частині Тихого океану, призвели до того, що температура на початку року була рекордно високою.

За даними Copernicus, нижчі за середні температури в екваторіальній частині Тихого океану минулого місяця вказують на перехід до Ла-Ніньї, яка є прохолоднішим аналогом Ель-Ніньйо.

Але це не завадило незвично високій глобальній температурі поверхні моря по всьому світу, причому середня температура в серпні була вищою, ніж у тому ж місяці будь-якого іншого року, окрім 2023 року.

Набір даних C3S сягає 1940 року, і вчені порівняли його з іншими даними, щоб підтвердити, що це літо було найспекотнішим з доіндустріального періоду 1850 року.

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