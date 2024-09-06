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Зеленський прибув на засідання "Рамштайну"

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 11:22
Зеленський прибув на засідання Рамштайну
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу Збройних сил Німеччини "Рамштайн", де 6 вересня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: Зеленський у Telegram, передає "Європейська правда"

Деталі: Зеленський акцентував, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом, а також окремо проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

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Після цього, як анонсував президент, він відвідає міжнародний економічний форум "Амброзетті" в Італії та проведе переговори із головою Ради міністрів країни Джорджією Мелоні.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", – наголосив Зеленський.

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