Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Міноборони Британії: Операція на Курщині поставила Путіна в глухий кут, він шукає відповідь

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 12:18
Глава Міноборони Британії: Операція на Курщині поставила Путіна в глухий кут, він шукає відповідь
Джон Гілі, фото: Getty Images

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав непохитну підтримку України своїм "пріоритетом номер один", а також зауважив, що наступ українських Сил оборони на Курську область – поставив очільника Кремля у "глухий кут", який ще вирішує що робити у відповідь.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За даними журналістів, про це Гілі заявив, виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Реклама:

"Я пишаюся тим, що Велика Британія об'єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом", – сказав він.

Також він наголосив, що наступ на Курську область Російської Федерації "явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час як Україна утримує свої позиції в цій області".

Помічники Гілі розповіли журналістам, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали "містером Україна" британського уряду – роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Курська область ПутінВелика БританіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Курська область
Зеленський про операцію на Курщині: ЗСУ контролюють 1300 кв. км, РФ втратила понад 6 тис. солдат
Сирський пояснив необхідність операції на Курщині: Росія готувала звідти наступ
Генсек НАТО: Україна багато чого досягла під час Курської операції
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: