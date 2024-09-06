На півдні російські окупанти відновили інтенсивність штурмів та обстрілів – "Таврія"

На півдні України російські окупанти відновили інтенсивність штурмів та кількість артилерійських обстрілів.

Джерело: речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Підрозділи в операційній зоні ОУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції, завдають ворогу вогневого ураження, вживають заходів до покращення тактичного положення та стійкості оборони. І це не просто слова: вдається відновлювати деякі позиції. Тобто оборону цю можна назвати активною, є певні успіхи, але про них детально говорити я не буду, щоб це не стало "поживою" для ворога.

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Можна сказати, що після деякої відносної паузи з боку ворога інтенсивність штурмових дій і кількість ворожих обстрілів відновилася до попередніх показників. Вони трихи менші, ніж у сусідів, але мабуть, в цьому і позитивна новина теж полягає – ворог не має ресурсу, щоб вести штурмові дії однакової антенсивності.

У декого складається враження, що коли менше штурмів, то це – затишшя. Насправді так не є, тому що, наприклад, відновилася до попереднього рівня кількість артилерійських обстрілів. 1500 боєприпасів від ворога нам прилітає щодня по наших позиціях. Крім того, є більше 20 обстрілів населених пунктів щодня, і на рівні з артилерією працюють дрони, ударні безпілотники, FPV-дрони і скиди із коптерів. От якщо говорити про ударні безпілотники, то росіяни за вчорашню добу в зоні відповідальності ОТУ "Таврія" застосували 243 коптери такою метою: 241 FPV-дрон і 2 - типу "Ланцет". З них подавлено, тобто знищено більше 95%".

Деталі: За словами Лиховія, російські БПлА дедалі частіше збиваються українськими FPV-дронами, саме так 5 вересня було знищено 2 розвідувальні безпілотники "Орлан-10" і SuperCam на Херсонщині та в Запорізькій області.

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Також капітан додав, що з початком поточної доби станом на сьому годину ранку росіяни не проводили штурмових дій, але вже встигли завдати чотирьох авіаударів із використанням дев'яти КАБів по Херсонщині. Із 20 "Шахедів" у зоні відповідальності ОУВ "Таврія" знищено 12 ворожих дронів, 14 – вийшли з зони відповідальності, три – радіолокаційно втрачено.