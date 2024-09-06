Остін на "Рамштайні" анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн

Міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання контактної групи з питань оборони України повідомив, що президент Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. За його словами, зараз "критичний момент" для України у світлі наближення зими.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Остіна: "Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни".

Реклама:

Деталі: Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Він наголосив, що якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо автократи у світі зрозуміють, що нації доброї волі поступаються своїми принципами, наш світ стане набагато більш небезпечним", – заявив глава Пентагону.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо Україна не вільна, світ не є у безпеці", – додав він.

Передісторія: