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Остін на "Рамштайні" анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 12:59
Остін на Рамштайні анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 24-го засідання контактної групи з питань оборони України повідомив, що президент Джо Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $250 млн. За його словами, зараз "критичний момент" для України у світлі наближення зими.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Остіна: "Тому я радий сказати, що президент Байден оголосить сьогодні про додатковий пакет безпекової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів для України. Він запропонує більше можливостей для задоволення зростаючих потреб України і ми доставимо їх відповідно до ходу війни".

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Деталі: Міністр не уточнив, що саме увійде до нового пакета.

Він наголосив, що якщо дозволити Росії захопити сусіда, то всі країни опиняться у меншій безпеці.

"Якщо автократи у світі зрозуміють, що нації доброї волі поступаються своїми принципами, наш світ стане набагато більш небезпечним", – заявив глава Пентагону.

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"Якщо Україна не вільна, світ не є у безпеці", – додав він.

Передісторія:

  • Нещодавно, 23 серпня, адміністрація США оголосила про новий пакет військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.
  • Водночас адміністрація веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік і гроші можуть "згоріти".

допомога УкраїніСШАРамштайнвійна
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