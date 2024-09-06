Вступ України в ЄС вимагатиме змін до Конституції – Стефанішина

На шляху до членства в ЄС Україна не зможе обійтись без внесення змін до Конституції, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Джерело: Стефанішина інтерв’ю "Європейській правді"

Пряма мова віцепрем’єрки: "Право ЄС має бути імплементоване в наше законодавство. Крім того, приєднання України до ЄС потребуватиме змін до Конституції України. Мають змінитися засади функціонування державних інституцій".

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Деталі: Вона підкреслила, що без внесення змін до Конституції не обійтися, оскільки є питання застосування рішень Європейського суду, а також питання про застосування регламентів ЄС, які стануть нормами прямої дії для України.

"Безумовно, може йтися про те, що ці зміни до Конституції набудуть чинності разом із набуттям Україною членства в ЄС. Але підготовку до цього ми маємо вести вже зараз, щоб уся наша правова система була до цього готова", – підсумувала Стефанішина.

Також вона радить чекати проблем не лише з Угорщиною на шляху України до ЄС.

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Крім того, Стефанішина поділилась очікуваннями, що Україна зможе відкрити два кластери у переговорах про вступ до ЄС у першій половині 2025 року.

Вона пояснила, навіщо знадобилось об'єднувати посади віцепрем'єрки з питань євроінтеграції і міністерки юстиції.

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