Німеччина передасть Україні ще 12 САУ PzH 2000

Глава німецького Міноборони Борис Пісторіус на американській авіабазі в Рамштайні заявив що Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Деталі: За його словами, САУ передадуть на на суму 150 мільйонів євро. Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість – наступного, додав він.

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