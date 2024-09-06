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Німеччина передасть Україні ще 12 САУ PzH 2000

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 вересня 2024, 14:35
Німеччина передасть Україні ще 12 САУ PzH 2000
Фото: Getty Images

Глава німецького Міноборони Борис Пісторіус на американській авіабазі в Рамштайні заявив що Німеччина пообіцяла передати Україні ще 12 САУ Panzerhaubitz 2000.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Деталі: За його словами, САУ передадуть на на суму 150 мільйонів євро. Шість сучасних артилерійських установок з дальністю стрільби понад 30 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість – наступного, додав він.

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Передісторія:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль у середу, 4 вересня, підтвердив замовлення додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та українських Збройних Сил.
  • Німецький урядовець у коментарі Bloomberg уточнив, що до 2026 року Україна отримає від Німеччини 24 системи IRIS-T: 12 середньої дальності і 12 малої дальності. Раніше про постачання систем IRIS SLM-T повідомляло агентство Reuters.
  • Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Німеччинадопомога Українізброявійна
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