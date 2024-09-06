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У Канаду на навчання прибули українські пілоти

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 6 вересня 2024, 15:35
У Канаду на навчання прибули українські пілоти
ФОТО: GETTY IMAGES

Цього тижня до Канади прибула на навчання група українських пілотів винищувачів.

Джерело: "Європейська правда", Міністерство оборони Канади під час 24-ї зустрічі Контактної групи з оборони України

Деталі: Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що цього тижня в країну прибула група українських пілотів, які пройдуть тренування за ввідною програмою для пілотів винищувачів (fighter-lead-in-training – FLIT).

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У рамках цієї програми пілоти отримують базові навички роботи на винищувачі. Стандартний курс триває 6 місяців, програма містить 120 навчальних годин, 20 годин нальоту у симуляторі і 50 – реальних вильотів.

Також Білл Блер оголосив, що цього місяця українські військові почнуть освоювати дрони Skyranger, які вже передала Канада, на території України.  

Крім того, міністр анонсував новий пакет військової допомоги для України із запчастинами для техніки та авіаційними ракетами. 

Канадаавіа
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