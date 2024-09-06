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Обвите водоростями тіло потопельника виявили прикордонники у Дністрі

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 вересня 2024, 15:43
Обвите водоростями тіло потопельника виявили прикордонники у Дністрі
фото ДПСУ

Під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою. Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього".

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Деталі: Зазначається, що при чоловікові знайшли поліетиленовий пакет із документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події викликали співробітників Державної служби з надзвичанйих ситуацій та поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

Прикордонна службакордонухилянти
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