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Орбан заявив, що для завершення війни Зеленський і Путін мають зустрітися

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 6 вересня 2024, 17:31
Орбан заявив, що для завершення війни Зеленський і Путін мають зустрітися
віктор орбан. фото: getty images

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан запропонував чергову "миротворчу" ідею: для завершення війни Росії проти України президент Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін повинні зустрітися.

Джерело: Орбан на економічному форумі в італійському місті Черноббіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч Путіна і Зеленського, угорський прем'єр сказав: "Звичайно. Вона необхідна! ... Перше питання – це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".

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За словами Орбана, у нього "добрі стосунки" з українським президентом – навіть після того, як він після цього вирушив до Москви для переговорів із Владіміром Путіним.

У перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан намагався представити себе як "миротворця", здійснивши візити до України та Росії, а згодом Китаю.

Ці дії викликали гостру критику всередині ЄС, де відмежувались він дипломатичних увертюр прем’єра Угорщини. Крім того, деякі держави-члени вирішити понизити представництво на заходах угорського головування.

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ОрбанвійнаПутінЗеленський
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