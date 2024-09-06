Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США розкрили вміст нового пакета військової допомоги для України

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 вересня 2024, 17:50
США розкрили вміст нового пакета військової допомоги для України
ПЕНТАГОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністерство оборони Сполучених Штатів 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 250 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Пентагону

Деталі: Оголошений пакет виділяється за програмою президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA) та є 65-м з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Реклама:

Пакет містить, зокрема зенітні ракети RIM-7, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4.

У повідомленні також згадуються бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP), боєприпаси до стрілецької зброї, гранати, патрульні катери, морське навчально-тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, запчастини й допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – наголосили в Пентагоні.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Пакет на 250 мільйонів доларів раніше анонсував міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну".

Водночас адміністрація веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік і гроші можуть "згоріти".

СШАдопомога Українівійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
США
Остін про дальні удари вглиб Росії: Лише один засіб не є вирішальним у війні
США чекають обрання наступника Кудрицького після заповнення наглядової ради "Укренерго"
Остін на "Рамштайні" анонсував новий пакет військової допомоги США для України на $250 млн
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: