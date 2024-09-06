Дніпропетровщина: Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64, є потерпілий у Нікополі

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 64, є також потерпілий у Нікополі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям.

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Потерпілий є і у Нікополі. Це 49-річний чоловік. У місті побита інфраструктура. Пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася. Понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда".

фото з телеграм-каналу лисака

Деталі: Росіяни також атакували Марганецьку та Мирівську громади. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці.

Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятка разів.