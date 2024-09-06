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Дніпропетровщина: Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64, є потерпілий у Нікополі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 19:11
Дніпропетровщина: Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64, є потерпілий у Нікополі
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ ЛИСАКА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині зросла до 64, є також потерпілий у Нікополі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Складний день для області. Кількість постраждалих у Павлограді зросла до 64. Психологічну допомогу надали 37 людям.

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Потерпілий є і у Нікополі. Це 49-річний чоловік. У місті побита інфраструктура. Пошкоджені 2 оселі місцевих і одна зайнялася. Понівечені 2 торговельні павільйони, господарська споруда". 

 
фото з телеграм-каналу лисака

Деталі: Росіяни також атакували Марганецьку та Мирівську громади. Там горіли приватний будинок і господарські споруди. Пожежі сталися і на двох подвір’ях. Вогонь знищив авто. У Покровській громаді пошкодження є на птахофабриці. 

Загалом по Нікопольщині ворог вдарив понад півтора десятка разів.

Дніпропетровська областьобстрілвійна
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