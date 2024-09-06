Остін про дальні удари вглиб Росії: Лише один засіб не є вирішальним у війні

Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що далекобійні ракети самі по собі не допоможуть перемогти Росію у війні.

Джерело: Остін на пресконференції за підсумками "Рамштайну" 6 вересня, пише "Європейська правда"

Деталі: Остін укотре нагадав свої слова про те, що "не існує одного-єдиного засобу, який сам по собі буде вирішальним" у війні Росії проти України, натомість підхід США полягає в інтеграції різних засобів для найкращого результату.

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"Ми продовжимо робити все, аби гарантувати, що в них (українців. – Ред.) є усе, аби досягати успіху та створювати правильну динаміку на полі бою; можливо, створювати певні можливості; та допомагати Україні краще захищати свою територію", – зазначив він.

На додаткове питання, де нагадувався аргумент України про необхідність уражати аеродроми з російськими літаками, які завдають ударів по українських містах, глава Пентагону заявив, що Росія вже вивела літаки за межі дій ATACMS.

"Україна має власні досить потужні засоби для ураження цілей, розташованих далеко за межами радіуса дії ATACMS або навіть Storm Shadow", – нагадав він, навівши як приклад дрони.

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Цього року США вперше дозволили Україні застосовувати передану ними зброю для ударів у прикордонних російських регіонах, із яких здійснюються атаки на українські міста.

Водночас Київ наполягає, що дозвіл має поширюватись і на цілі вглибині російської території, зокрема аеродроми, де базуються винищувачі – носії далекобійних ракет, які Україна наразі не може уразити.

У Пентагоні напередодні також заявили, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

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