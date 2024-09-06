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Через обстріл Люботина на Харківщині постраждали 6 людей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 19:50
Через обстріл Люботина на Харківщині постраждали 6 людей
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська 6 вересня, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" обстріляли місто Люботин на Харківщині, постраждали 6 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Всього правоохоронці зафіксували 5 влучань, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" орієнтовно з 7:30 до 8:30. Відомо про 6 постраждалих.

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Серед постраждалих 42-річна жінка, дівчина 16 років, 65-річна жінка, 53-річна жінка, 14-річна дівчина.

 

Також пошкоджено 28 будинків та два автомобілі.

Харківська областьвійна
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