Через обстріл Люботина на Харківщині постраждали 6 людей

Російські війська 6 вересня, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" обстріляли місто Люботин на Харківщині, постраждали 6 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Всього правоохоронці зафіксували 5 влучань, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" орієнтовно з 7:30 до 8:30. Відомо про 6 постраждалих.

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Серед постраждалих 42-річна жінка, дівчина 16 років, 65-річна жінка, 53-річна жінка, 14-річна дівчина.

Також пошкоджено 28 будинків та два автомобілі.