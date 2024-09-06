У соцмережах 6 вересня з’явилось відео з побиттям військовослужбовцем цивільного чоловіка, у Харківському ОТЦК та СП засудили поведінку підлеглого та пообіцяли, що проведуть службове розслідування.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП, відео із соцмереж

Деталі: На відео видно, як чоловік у військовій формі завдає ударів цивільному чоловіку. У ТЦК повідомили, що інцидент стався 6 вересня у місті Харків під час роботи групи оповіщення. Громадяни, за даними ТЦК, брутально відмовилися надавати документи для перевірки, один із них почав непристойно ображати військовослужбовця.

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На місце викликали наряд поліції, громадян доставили до РТЦК та СП для уточнення персональних даних. Встановили, що один із чоловіків є військовозобов'язаним, він отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії.

У мережі з’явилось відео конфлікту між працівником ТЦК та цивільним у Харкові: У Центрі відреагували



Відео із соцмереж pic.twitter.com/ohFJkm4FAq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2024

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Дослівно ТЦК: "Командування Харківського ОТЦК та СП та Салтівського РТЦК та СП засуджує поведінку підлеглого військовослужбовця, який відреагував на провокацію. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті організаційні та дисциплінарні заходи. На час розслідування військовослужбовець – учасник конфлікту не залучається до роботи груп оповіщення військовозобов’язаних.

Проводяться додаткові заняття з особовим складом груп оповіщення, посилено контроль за дотриманням етичних норм та знанням законодавства військовослужбовцями, які здійснюють оповіщення громадян".