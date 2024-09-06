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Зеленський: Україна ніколи не атакує російську цивільну інфраструктуру

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 21:29
Зеленський: Україна ніколи не атакує російську цивільну інфраструктуру
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Україна використовує свої дрони для атак по військових об'єктах у РФ, проте ніколи не била по російській цивільній інфраструктурі.

Джерело: Зеленський на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії

Пряма мова: "Коли ми говоримо про те, що, наприклад, Італія чи хтось інший боїться того, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо це зробити. Тому що засоби дальнього ураження, які є у вас або ваших партнерів, на 200 кілометрів".

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Деталі: Зеленський, уточнив, що слова про удар по Кремлю є жартом.

Він додав, що РФ щомісяця використовує для ударів по сходу України близько 4 тис. бомб, які пускає з літаків, що знаходяться на військових аеродромах. Росія не зупиниться, і буде знищувати українські села та міста.

Пряма мова: "Коли ви говорите про тисячу кілометрів, ми використовуємо наші власні дрони, нашого виробництва. Але ми не цілимося по цивільних. Вони наші вороги, тому що вони підтримують політику Путіна. Але ми ніколи, ніколи не били по їхній цивільній інфраструктурі".

Зеленськийвійна
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