У низці областей України є загроза ударних БпЛА

Увечері 6 вересня на території України військові зафіксували ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

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О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

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О 23:29 повідомили, що:

БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;

БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;

БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;

БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;

Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;

БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;

Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

О 00:21 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА: