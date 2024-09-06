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У низці областей України є загроза ударних БпЛА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 вересня 2024, 23:07

Увечері 6 вересня на території України військові зафіксували ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:20 повідомили про ударний ворожий БпЛА на півночі Сумщини, курсом на південний захід.

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О 21:50 з'явилась інформація, що ударні БпЛА з Сумщини прямують на Чернігівщину, курс західний. Ударні БпЛА у північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини, прямують у Полтавську область, курс західний.

О 22:15 повідомили про ще одну групу ворожих ударних БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О 23:04 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

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О 23:29 повідомили, що: 

  • БпЛА у північній частині Сумщини перелітають у Чернігівську область;
  • БпЛА в районі населеного пункту Мена (Чернігівщина) рухаються південно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини заходять на Київщину;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються західним курсом;
  • Нові групи ударних БпЛА з Білгородської області рухаються на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Кіровоградщині курс південно-західний;
  • Декілька груп ударних БпЛА у південно-східній частині Миколаївщини, курс північно-західний (Кіровоградська область).

О 00:21 Повітряні сили оновили рух ворожих ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА у північній, західній та  частинах Чернігівщини, курс переважно західний;
  • Групи БпЛА  на півдні Сумщини рухаються у напрямку Чернігівської та Полтавської областей;
  • Групи БпЛА на півночі Київщини у напрямку Житомирщини;
  • Групи БпЛА на Черкащині, рухаються у напрямку Київської області;
  • Групи ударних БпЛА на Херсонщині рухаться у напрямку Миколаївської та Дніпропетровської областей;
  • БпЛА на Миколаївщині курс північно-західний (Вінницька область);
  • Групи ударних БпЛА на півночі Одещини рухаються у напрямку Вінницької області.

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