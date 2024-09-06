У Пентагоні пояснили, що буде з коштами для України після кінця фіскального року у вересні

У Пентагоні відповіли, що планують використати доступні кошти для підтримки України "в будь-який можливий спосіб" після кінця фіскального року у вересні.

Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 6 вересня, передає "Голос Америки"

Пряма мова: "Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілити ці гроші для України у пакетах PDA та USAI".

Реклама:

Деталі: Речниця не стала робити припущень щодо долі залишків коштів, але вказала на те, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні "майже щотижня".

Пряма мова: "Ми продовжуємо робити це на постійній основі. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі".

Сінгх додала, що США планують використати залишкові кошти "в будь-який можливий спосіб".