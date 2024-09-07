У Білорусі піднімали авіацію: залетіли російські "Шахеди"
Субота, 7 вересня 2024, 00:21
6 вересня пізно ввечері російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області у Білорусі з Чернігівської області. Відомо, що "Шахед" пролетів через Лоїв.
Джерело: "Беларускі Гаюн"
Деталі: Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів винищувач ВПС РБ і взяв курс на південь країни.
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Також відомо, що "Шахед", який зайшов у районі Лоєва, зараз рухається по кордону курсом на Київське водосховище.
Доповнено: Впродовж ночі, щонайменше чотири безпілотники перетинали кордон і летіли до Білорусі.