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У Білорусі піднімали авіацію: залетіли російські "Шахеди"

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 00:21
У Білорусі піднімали авіацію: залетіли російські Шахеди
авіація Білорусі, фото: Вікіпедія

6 вересня пізно ввечері російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області у Білорусі з Чернігівської області. Відомо, що "Шахед" пролетів через Лоїв. 

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів винищувач ВПС РБ і взяв курс на південь країни. 

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Також відомо, що "Шахед", який зайшов у районі Лоєва, зараз рухається по кордону курсом на Київське водосховище.

Доповнено: Впродовж ночі, щонайменше чотири безпілотники перетинали кордон і летіли до Білорусі.

БілорусьШахедповітряна тривога
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