У Білорусі піднімали авіацію: залетіли російські "Шахеди"

6 вересня пізно ввечері російський дрон-камікадзе типу "Шахед" зайшов на територію Гомельської області у Білорусі з Чернігівської області. Відомо, що "Шахед" пролетів через Лоїв.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: Близько опівночі з аеродрому Барановичі злетів винищувач ВПС РБ і взяв курс на південь країни.

Реклама:

Також відомо, що "Шахед", який зайшов у районі Лоєва, зараз рухається по кордону курсом на Київське водосховище.

Доповнено: Впродовж ночі, щонайменше чотири безпілотники перетинали кордон і летіли до Білорусі.